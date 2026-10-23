Єврокомісія планує підготувати аналіз щодо відмови від переведення годинників — RMF24

Європейська комісія планує підготувати аналіз, який має допомогти державам ЄС домовитися про можливу відмову від сезонного переведення годинників. Як повідомляє RMF24, країни-члени досі не узгодили, який час залишити постійним — літній чи зимовий.

Пропозиція залишається в Раді ЄС

Речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що позиція інституції не змінилася з 2018 року, коли ЄК внесла пропозицію скасувати зміну часу. За її словами, проєкт уже вісім років не просувається в Раді ЄС, оскільки держави-члени не досягли згоди.

Єврокомісія раніше запропонувала державам самостійно визначити, чи залишитися на постійному літньому або зимовому часі. Різні підходи викликали побоювання, що без координації в ЄС може виникнути часова мозаїка.

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Переведення стрілок у жовтні

У ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня, годинники переведуть із літнього на зимовий час: о 03:00 стрілки потрібно буде повернути на 02:00. Єврокомісія планує провести аналіз різних аспектів зміни часу, однак дату оприлюднення його результатів поки не назвали.

Поверненню питання до порядку денного ЄС сприяло головування Польщі в Раді ЄС у 2025 році. Польські дипломати з'ясовували, чи готові держави підтримати відмову від переведення годинників. Багато столиць заявили про готовність продовжити обговорення, але попросили дані про можливий вплив такого рішення на економіки ЄС.

Під час консультацій Єврокомісії 2018 року за скасування зміни часу висловилися 84% із 4,6 млн учасників. У Польщі опитування CBOS у 2019 році показало, що 74% його учасників хотіли б залишити постійний літній час.

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