Єврокомісія планує розширити повноваження Frontex для депортацій — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, Європейська комісія 27 жовтня планує представити масштабну реформу агентства ЄС з питань охорони кордонів Frontex. Пропозиція може перетворити варшавське агентство на повноцінне європейське агентство з повернення та розширити його роль у видворенні людей, які не мають законного права залишатися в Євросоюзі, повідомляє Politico Europe з посиланням на двох посадовців ЄС, обізнаних із проєктом.

За їхніми даними, реформа передбачатиме нові повноваження для проведення операцій з повернення за межами ЄС, зокрема для переміщення людей між третіми країнами. Також ініціатива має надати Frontex більше ресурсів, оперативної гнучкості та кращого оснащення для таких операцій.

Реагування на прикордонні кризи

Другим напрямом реформи має стати посилення здатності агентства передбачати прикордонні кризи та реагувати на них упродовж 24 годин. У Єврокомісії враховують уроки міграційної кризи в Сеуті, яка виявила прогалини у спроможності ЄС завчасно реагувати на раптовий тиск на зовнішніх кордонах.

Frontex може отримати ширший мандат для моніторингу потенційних осередків напруги, зокрема в соціальних мережах, посилення систем раннього попередження та виявлення загроз до їхньої ескалації. Агентство також хочуть забезпечити персоналом і технікою, які можна швидко розгорнути, не покладаючись лише на домовленості з національними урядами.

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Резерв замість розширення постійного складу

На початку 2026 року постійний корпус Frontex налічував близько 7 800 працівників, а до 2027 року агентство прагне довести цю чисельність до 10 000. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше закликала збільшити корпус утричі — до 30 000 європейських прикордонників і працівників берегової охорони.

Водночас у проєкті, як очікується, шукатимуть компроміс між планами розширення та можливостями держав-членів. Замість значного нарощування постійного складу Брюссель розглядає створення великого резерву, який можна буде мобілізувати за потреби. Це має врахувати побоювання країн, що розширення сил на рівні ЄС може забрати прикордонників у національних служб, які також працюють під значним навантаженням.

Реформа може знову активізувати дискусії щодо підзвітності Frontex і дотримання прав мігрантів та шукачів притулку, особливо на тлі планів ЄС активніше проводити повернення до третіх країн. Frontex не відповіло на запит про коментар.

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