Європейська комісія подала до Суду Європейського Союзу позов проти Польщі через неповне впровадження норм щодо запобігання великим промисловим аваріям та обмеження їхніх наслідків для людей і довкілля. Про це повідомляє RMF24.

Претензії щодо промислової безпеки

Справа стосується директиви Seveso III, яка регулює роботу підприємств, де можливі витоки небезпечних речовин, пожежі або вибухи. Її дія поширюється приблизно на 11 тисяч компаній у ЄС, передусім у хімічній, нафтохімічній, паливній та складській галузях.

На думку Єврокомісії, Польща не забезпечила належного складання підприємствами повних звітів із безпеки та їхнього надання місцевим громадам. Такі документи мають інформувати жителів про ризики, пов’язані з діяльністю промислових об’єктів поблизу їхніх домівок.

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Комісія також вказала на недоліки в планах рятувальних операцій, правилах просторового планування та діях державних органів після серйозних аварій. Провадження у цій справі розпочали 2021 року. Польська влада заявляла про намір доповнити національні норми, однак Єврокомісія вважає вжиті заходи недостатніми. Якщо Суд ЄС встановить порушення законодавства Євросоюзу, Польщі можуть загрожувати фінансові санкції.

Окреме провадження щодо шахт

Одночасно Єврокомісія розпочала нову процедуру проти Польщі через роботу вугільних шахт. За даними Комісії, частина підприємств могла продовжувати видобуток без необхідних оцінок впливу на довкілля, а десять шахт досі функціонують без таких оцінок.

Європейські правила передбачають попередню перевірку можливого впливу гірничих проєктів на здоров’я людей, воду, повітря, ґрунт і природу. Якщо ризик є істотним, має проводитися повна екологічна оцінка. Єврокомісія зазначила, що Польща порушила ці вимоги у 2018 році, коли продовжила раніше видані концесії без екологічних рішень. Польща має два місяці, щоб відповісти на претензії Комісії.

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