Єврокомісія попередньо схвалила €32 млн для нагляду на кордоні Естонії — ERR News

Європейська комісія попередньо схвалила виділення майже 32 млн євро на розвиток системи виявлення безпілотників і повітряного спостереження на східному кордоні Естонії. Кошти спрямують на проєкт багаторівневої інтегрованої системи, який уже частково реалізовано, повідомляє ERR News.

Радари, камери та IT-система

Будівництво системи продовжить Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії у співпраці з Силами оборони країни. Планують закупити й встановити радари, камери, обладнання для виявлення безпілотників та IT-систему для формування спільної ситуаційної картини.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що нова інфраструктура має посилити можливості виявляти й оцінювати потенційні загрози та швидко реагувати на них. За його словами, мета полягає у запобіганні загрозам до того, як вони вплинуть на безпеку жителів країни.

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Фінансування і строки

Фінансування надійде з Фонду ЄС з управління кордонами та візової політики, а Естонія забезпечить 10% національного співфінансування. Заступник гендиректора прикордонного відомства з питань управління кордонами Вейко Коммусаар зазначив, що протягом наступних трьох років проєкт має поліпшити наземне й повітряне спостереження, зокрема на річці Нарва.

Систему анонсував прем’єр-міністр Крістен Міхал у березні. Тоді на протидію безпілотникам передбачили понад 200 млн євро, а на дронове спостереження та засоби протидії — близько 214 млн євро на чотири роки. У травні на трьох ділянках південно-східного сухопутного кордону встановили перші стаціонарні системи протидії безпілотникам. Першу фазу, що охоплює зовнішній кордон і чотири найбільші міста Естонії, планують завершити до кінця 2027 року, а всю систему — до кінця 2029 року. За даними прикордонного відомства, після цього має з’явитися суцільне покриття кордону з Російською Федерацією — державою-агресором.

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