Єврокомісія профінансує виробництво рідкісноземельних магнітів в Естонії — ERR News

Європейська комісія погодила фінансування проєкту зареєстрованої в Канаді компанії Neo Performance Materials зі створення в Естонії нової виробничої лінії постійних рідкісноземельних магнітів. Про це повідомляє ERR News.

Виробництво до 3 тисяч тонн на рік

Проєкт охоплюватиме розділення рідкісноземельних матеріалів, металізацію та виготовлення магнітів. Планована потужність лінії становитиме до 3 тисяч тонн постійних магнітів щороку. Третину продукції передбачено постачати для морських вітрових електростанцій у країнах Європейського Союзу.

Neo Performance Materials володіє заводом Silmet у Сілламяе та підприємством із виробництва магнітів у Нарві, що розташовані на сході Естонії. Згідно з описом проєкту, за перші десять років роботи він має запобігти викидам понад 3,4 млн тонн CO2-еквіваленту.

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Фінансування з Інноваційного фонду

Єврокомісія відібрала 77 європейських проєктів у сфері технологій із нульовими викидами, які загалом отримають 3,4 млрд євро з Інноваційного фонду ЄС. Кошти фонду надходитимуть із доходів Європейської системи торгівлі викидами ETS.

Остаточні умови грантових угод планують оприлюднити в першому кварталі 2027 року. Завод Silmet залежить від постачання сировини з держави-агресора Росії, однак компанія зобов’язалася відмовитися від неї. Підприємство привернуло увагу після того, як Естонія просила звільнити його постачальника від європейських санкцій.

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