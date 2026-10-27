Єврокомісія прогнозує скорочення допомоги Україні від партнерів поза ЄС майже уп'ятеро – FT

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За оцінками Європейської комісії, обсяг фінансової підтримки України від держав, які не входять до складу Євросоюзу, може скоротитися з €19 млрд у 2026 році до €4 млрд у 2027-му.

Аналіз брюссельських посадовців свідчить, що чотири країни «Групи семи» — США, Велика Британія, Канада та Японія — наразі сукупно гарантували надати Києву лише €1 млрд на 2027 рік.

У зв'язку з можливим дефіцитом коштів ЄС закликає міжнародних партнерів розширити фінансові зобов'язання для більш рівномірного розподілу навантаження. Водночас у матеріалі наголошується, що наведені цифри відображають лише вже затверджені обсяги допомоги, які можуть зрости в ході майбутніх переговорів.

Джерело: Financial Times.

У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз готується переконувати Канаду та Велику Британію збільшити підтримку України, щоб скоротити прогнозований дефіцит її фінансування у 70 млрд євро в 2027 році.

МВФ оцінив дефіцит фінансування України до 2029 року. Україна, за попередньою оцінкою Міжнародного валютного фонду, може зіткнутися з дефіцитом зовнішнього фінансування на загальну суму близько $54 млрд.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу на міністерському круглому столі в рамках щорічних зборів МВФ і Світового банку заявив, що потреба країни у зовнішньому бюджетному фінансуванні лише на 2027 рік становить понад 52 млрд доларів.

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