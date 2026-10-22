Єврокомісія пропонує безстроково схвалювати активні речовини пестицидів — Deutsche Welle

Європейська комісія пропонує змінити правила використання пестицидів і гербіцидів у ЄС, зробивши безстрокове схвалення їхніх активних речовин стандартною процедурою. За чинними з 2011 року нормами дозвіл на використання таких речовин надають максимум на 15 років. Про ініціативу Deutsche Welle повідомляє з посиланням на проєкт змін у законодавстві ЄС щодо аграрної сфери та безпеки харчових продуктів.

За запропонованою моделлю перевірки безпеки проводитимуть лише у виняткових випадках, а відповідальність за них нестимуть регуляторні органи, а не виробники. Це стосуватиметься й гліфосату — гербіциду, який пов’язують з онкологічними захворюваннями та який знищує майже всі види рослинності.

Аргументи Єврокомісії та фермерів

У Єврокомісії пояснили, що прагнуть зменшити витрати, спростити роботу регуляторів і підтримати конкурентоспроможність фермерів. Там заявили про хронічні затримки та вузькі місця в процедурах схвалення нових, більш сталих засобів захисту рослин.

У травні 19 продовольчих асоціацій, зокрема організація CropLife Europe, заявили, що складні адміністративні процедури та тривале схвалення препаратів залишають фермерів без ефективних засобів боротьби зі шкідниками, бур’янами й хворобами рослин. Євродепутат від Італії Герберт Дорфманн також зазначив, що багаторічні затримки з допуском нових препаратів, включно з екологічнішими, змушують фермерів покладатися на старі речовини або обходитися без них.

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Застереження науковців

Понад 500 експертів із країн ЄС у вересні підписали відкритий лист із вимогою призупинити розгляд нових правил у Європарламенті та провести незалежну оцінку їхнього впливу на здоров’я і довкілля. 7 жовтня експерти ООН з прав людини також підтримали заклик до повного перегляду того, чи не суперечать зміни міжнародним зобов’язанням ЄС у сфері прав людини, зокрема щодо працівників сільського господарства та дітей.

Екологи наголошують, що пестициди можуть зберігатися в довкіллі, забруднювати воду, погіршувати стан ґрунтів, сприяти втраті біорізноманіття та шкодити тваринам у харчових ланцюгах. За даними дослідження, проведеного у 2014–2021 роках у п’яти європейських країнах, у 84% зразків сечі дітей і дорослих виявили залишки щонайменше двох пестицидів.

Представниця Pesticide Action Network Europe Саломе Руайнель зазначила, що періодичні перевірки дали змогу заборонити в ЄС 56 активних речовин із 2011 року. Серед них — інсектицид хлорпірифос, який застосовували в садах, на овочевих і зернових культурах та пов’язували зі шкідливим впливом на розвиток мозку дітей.

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