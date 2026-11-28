Європейська комісія запропонувала до 2030 року залишити чинні коефіцієнти для розрахунку викидів CO2 деяких підзаряджуваних гібридів. Ідеться про автомобілі, здатні проїхати на електротязі щонайменше 80 кілометрів. Це дасть автовиробникам ще три роки, протягом яких вони зможуть декларувати нижчі показники викидів для таких моделей, повідомляє RMF24.

Розрахунки наблизять до реальної експлуатації

Єврокомісія планує змінити методику обчислення викидів CO2, щоб вона точніше відображала фактичне використання автомобілів. Під час випробувань передбачається, що підзаряджувані гібриди значну частину шляху долають на електриці.

Водночас водії не завжди заряджають такі автомобілі. Частина з них не має зручного доступу до заряджання, зокрема через проживання в багатоквартирних будинках, а інші обирають бензиновий двигун, оскільки це простіше та швидше. У результаті фактичні викиди CO2 можуть бути вищими за показники офіційних вимірювань.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

З 2030 року коефіцієнти планують регулярно оновлювати на основі даних про реальну експлуатацію таких автомобілів.

Строки запровадження Euro 7 не змінюються

Пропозиція Єврокомісії не означає відтермінування застосування стандарту Euro 7. Нові правила посилюють вимоги щодо забруднювальних речовин у вихлопних газах, забруднення від гальм і шин, а також довговічності акумуляторів електромобілів і гібридів.

Від 29 листопада стандарт Euro 7 має поширюватися на нові типи легкових і легких комерційних автомобілів. З листопада наступного року вимоги застосовуватимуться до всіх нових транспортних засобів цих категорій.

Читай нас у