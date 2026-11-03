Єврокомісія скликала наради через кібератаки на холодильні системи — RMF24

Європейська комісія провела термінові координаційні наради після серії підозрілих кібератак на холодильні камери та морозильне обладнання супермаркетів у кількох країнах ЄС. Під час інцидентів температура в холодильних системах різко підвищувалася, повідомляє RMF24.

Координація між країнами ЄС

У першій зустрічі взяли участь представники Агентства ЄС з кібербезпеки ENISA, Європолу та профільних служб Єврокомісії. Друга нарада відбулася в межах мережі CYCLONe за участю представників держав-членів ЄС, зокрема країн, яких торкнулися атаки.

Метою зустрічей були обмін інформацією, встановлення обставин інцидентів і узгодження спільної відповіді. У Єврокомісії наголосили, що проблема стосується не однієї, а кількох держав Євросоюзу. CERT Польщі підтвердив у розмові з репортеркою RMF FM, що в Польщі атак зазнали два холодильні пристрої.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Захист торговельних мереж

Єврокомісія також планує перевірити готовність європейських торговельних мереж до подібних випадків. Єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Хансен заявив, що питання розглянуть на одному з найближчих засідань Колегії безпеки Єврокомісії, яка займається стратегічними загрозами для ЄС.

За даними RMF24, Хансен прагне отримати повну картину захисту супермаркетів та їхніх планів дій у надзвичайних ситуаціях. Він пов’язує стійкість ланцюгів постачання продовольства з продовольчою безпекою Європи. Комісія також нагадала про чинні інструменти протидії кібератакам, зокрема Акт про кіберстійкість, Акт про кіберсолідарність і директиву NIS2.

Єврокомісія не назвала можливих виконавців атак. Встановлення причетних до інцидентів належить до компетенції національних слідчих органів.

Читай нас у