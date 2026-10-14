Єврокомісія виділила понад 168 млн євро на розвиток оборонної промисловості

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Європейська комісія виділила 168,2 млн євро на підтримку перших восьми проєктів у межах напряму «Заходи з посилення промисловості» (IRA). Він є частиною Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), створеної після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ці проєкти залучать 1,26 млрд євро промислових інвестицій для прискорення та розширення виробництва енергоносіїв, що використовуються в ракетах, дронах та боєприпасах.

Очікується, що з 2027 року ці проєкти дозволять скоротити терміни виготовлення на 90% та забезпечити щорічний випуск понад 20 000 тонн енергоносіїв, 3 500 силових установок для дронів і ракет, 200 000 боєголовок для безпілотних боєприпасів та 60 мільйонів одиниць боєприпасів.

Ці інвестиції підтримають виробництво на 17 об’єктах у 14 державах-членах ЄС та Норвегії, а також допоможуть захистити ці об’єкти від фізичних та кіберзагроз.

Перший конкурс у рамках програми був оголошений у червні 2026 року. На нього компанії з 23 держав-членів ЄС та Норвегії подали 83 пропозиції.

Програма ЄС IRA ґрунтується на Законі про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) – надзвичайному інструменті, спрямованому на усунення негайних виробничих вузьких місць та збільшення потужностей з виробництва боєприпасів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Програма EDIP із загальним бюджетом 1,5 млрд євро спрямована на зміцнення оборонної промисловості Європи. Понад 700 млн євро, виділених на напрям IRA, призначені для розширення оборонного виробництва в державах-членах, Норвегії та Україні.

Про це повідомляється з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Україна готується масштабувати оборонне виробництво.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готувалася зустріти спецпосланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в аеропорту. Однак через російські удари американські представники не змогли прилетіти літаком і прибули до Києва потягом.

Президент Володимир Зеленський у неділю, 6 вересня, зустрівся у центрі Києва зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Американські представники напередодні проводили переговори в Кремлі, а тепер прибули до України для зустрічей з українською стороною.

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва. Вони приїхали до столиці та вже були на Київському вокзалі — це їхній перший візит до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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