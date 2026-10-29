Єврокомісія відхилила запит Балтії на €500 млн для захисту від дронів — ERR News

Європейська комісія відхилила запит міністрів оборони Естонії, Латвії та Литви на €500 млн додаткової підтримки для захисту від дронів на східному фланзі ЄС. Натомість Єврокомісія запропонувала країнам Балтії скористатися кредитними можливостями інструменту SAFE, повідомляє ERR News.

Запит на інтегровану систему

Міністри оборони трьох країн надіслали звернення наприкінці вересня. Лист мав гриф секретності, однак міністр оборони Литви Робертас Каунас розповів литовському суспільному мовнику LRT, що Естонія, Латвія та Литва прагнули поєднати системи виявлення безпілотників, технології штучного інтелекту та засоби перехоплення в єдину інтегровану систему протиповітряної оборони.

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Пропозиція використати SAFE

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив LRT, що Єврокомісія вже надіслала відповідь, але не може надати додаткове фінансування, про яке просили балтійські держави. Він зазначив, що одним із можливих варіантів є залучення додаткових коштів через SAFE.

Інструмент Security Action for Europe, або SAFE, запустили торік для надання €150 млрд пільгових позик на оборонні закупівлі в ЄС. За словами Кубілюса, після першого конкурсу в межах механізму залишився €21 млрд, а новий конкурс планують оголосити найближчим часом.

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