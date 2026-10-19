Єврокомісія відмовила США у відновленні закупівель російського газу

Європейська комісія відхилила пропозицію Сполучених Штатів відновити закупівлі російського газу в межах обговорення можливого припинення вогню в Україні. У Брюсселі також наголосили, що не планують скасовувати санкції проти Москви, доки війна не буде повністю завершена.

Єврокомісія виступає за узгоджену санкційну політику Європейського Союзу та США й не підтримує послаблення обмежень проти Росії до завершення війни.

«Наша позиція залишається незмінною. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше чітко дала зрозуміти, що не скасовуватиме жодних обмежень проти Росії, доки війна не завершиться повністю», – сказала Пінью.

Речниця Єврокомісії також нагадала, що на саміті ЄС 15-16 жовтня учасники висловили розчарування рішенням США послабити обмеження проти Росії та розпочати закупівлі російського дизельного пального.

Брюссель вважає, що Європейський Союз і Сполучені Штати мають координувати санкційний тиск на Москву. За оцінкою Єврокомісії, спільні обмеження можуть спонукати Росію погодитися на припинення бойових дій на умовах України.

Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Пінью під час брифінгу в Брюсселі.

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