У Брюсселі, Бельгія, Європейська комісія вивчає можливість спрямувати частину надходжень від глобального податкового механізму для транснаціональних компаній на фінансування наступного семирічного бюджету ЄС. Про це з посиланням на чотирьох дипломатів, обізнаних із перебігом обговорень, повідомляє Politico.

Ініціатива може допомогти країнам Євросоюзу погодити нові загальноєвропейські джерела бюджетних надходжень. Президент Європейської ради Антоніу Кошта закликає держави-члени схвалити такі платежі, щоб зменшити їхні національні внески до бюджету блоку. Згідно з останньою пропозицією, його обсяг становить 1,82 трлн євро.

Суперечки щодо нових надходжень

Переговори про бюджет тривають понад рік, а уряди ЄС досі не дійшли згоди щодо п’яти запропонованих нових податків. Єврокомісія оцінює потенційні надходження від них у 65 млрд євро щороку.

Одним із найменш популярних варіантів став корпоративний збір CORE, який передбачає фіксований платіж для компаній із доходом понад 100 млн євро. За даними видання, цей варіант викликає особливе несприйняття в Німеччині.

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За словами двох дипломатів, президент Франції Емманюель Макрон під час жовтневого саміту лідерів підтримав ідею переказувати до бюджету ЄС частину податкових надходжень від великих транснаціональних компаній. Прихильники підходу вважають, що він може отримати більше політичної підтримки, ніж CORE, оскільки стосується прибутків, а не доходів компаній.

Механізм мінімального податку

Податкова домовленість Організації економічного співробітництва та розвитку 2021 року зобов’язує країни ЄС застосовувати мінімальну ставку корпоративного податку у 15% до великих транснаціональних компаній із річним оборотом понад 750 млн євро. Країни, де ставка нижча за цей рівень, мають стягувати додатковий податок із великих іноземних компаній.

Наразі ці кошти надходять до національних бюджетів. За словами дипломатів, столиці ЄС можуть переказувати частину таких доходів до бюджету блоку. Це може зачепити, зокрема, Ірландію та Нідерланди, які мають низькі корпоративні ставки й отримують значні суми від додаткового податку. Нідерланди, за даними Bloomberg, зібрали 449 млн євро таких надходжень у 2026 році.

Команда Кошти та Єврокомісія розглядають цей варіант напередодні двосторонніх консультацій із країнами ЄС. Кошта планує оцінити позиції урядів перед самітом лідерів ЄС, запланованим на 26–27 листопада.

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