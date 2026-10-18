Єврокомісія визначила графік переведення годинників до 2031 року — RMF24

У Польщі та інших державах Європейського Союзу діятиме графік сезонного переведення годинників на 2027–2031 роки. Європейська комісія в березні 2026 року визначила дати початку й завершення періоду літнього часу, повідомляє RMF24.

У ніч із 24 на 25 жовтня 2026 року Польща перейде на зимовий час: о 03:00 стрілки годинника потрібно перевести на 02:00. У країнах ЄС зимовий час починається в останню неділю жовтня, а літній — в останню неділю березня. Найближчий перехід на літній час запланований на 28 березня 2027 року.

Чому зміни не скасували

Єдиний для держав ЄС порядок переходу на літній і зимовий час регулює директива, що діє з 2001 року. У Польщі конкретні дати також встановлює розпорядження голови уряду; чинний документ охоплює 2022–2026 роки.

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Європейська комісія у 2018 році запропонувала скасувати сезонну зміну часу, а Європейський парламент підтримав цю ідею. Однак питання залишається без рішення, оскільки держави-члени не домовилися, який час має залишитися постійним — літній чи зимовий.

Позиції держав ЄС

За даними RMF24, під час публічних консультацій 84% європейців висловилися за відмову від переведення годинників. Польське головування в Раді ЄС у першій половині 2025 року намагалося повернутися до цього питання, однак більшість держав зберегли попередні позиції та вказали на потребу комплексного аналізу наслідків такого рішення.

Зміну часу запровадили понад століття тому для ефективнішого використання денного світла та економії електроенергії. Як зазначає RMF24, фахівці вважають такі заощадження незначними, тоді як переведення годинників може порушувати добові ритми й створювати труднощі для логістики, позмінної роботи та фінансового сектору.

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