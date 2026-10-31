Європейська комісія заявила, що польська влада має забезпечити можливість роботи Конституційного трибуналу відповідно до Конституції Польщі та з урахуванням релевантної судової практики Суду Європейського Союзу. Про це повідомила речниця Єврокомісії Луїза Боге, передає RMF24.

Позиція Єврокомісії

За словами Боге, Єврокомісія уважно стежить за останніми подіями довкола Конституційного трибуналу Польщі. Вона також заявила, що призначення вісьмох нових членів трибуналу належить до конституційних повноважень Сейму. За її словами, це підтвердила Венеційська комісія у висновку від 13 жовтня 2026 року.

Речниця додала, що 5 травня 2026 року Європейський суд з прав людини застосував тимчасові заходи. Вони зобов’язали компетентні польські органи не перешкоджати суддям, призначеним Сеймом у березні 2026 року, вступати на посаду та виконувати суддівські обов’язки.

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Суперечка навколо трибуналу

Криза в Конституційному трибуналі виникла після оголошення перерви у виконанні обов’язків голови трибуналу Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартоша Соханьського. Керувати роботою установи визнали суддю Анну Корвін-Пйотровську, яку обрав нинішній Сейм.

Після цього біля будівлі трибуналу виникли напруження та демонстрації, на місце прибула поліція. Президент Польщі Кароль Навроцький перервав політ до Сенегалу й уночі прибув до будівлі Конституційного трибуналу. Сторони по-різному описують перебіг інциденту в будівлі. Після виходу з неї президент оголосив про термінові консультації з парламентськими силами, заявивши про порушення конституційного порядку. Прем’єр-міністр Дональд Туск у зверненні назвав ці події атакою на трибунал та його суддів.

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