Єврокомісія заявила про покриття потреб України на 2026 рік із новими умовами — The Hindu

На тлі засідання Європейської ради у Брюсселі, Бельгія, Європейська комісія заявила, що фінансові та військові потреби України на 2026 рік повністю покриті. Водночас Брюссель відмовився прискорювати вже обіцяні виплати: дефіцит планують закрити перерозподілом ресурсів і скоординованими внесками з додатковими умовами для Києва, повідомляє The Hindu.

Президент Володимир Зеленський наприкінці серпня попереджав партнерів про дефіцит близько 27 млрд євро в оборонному бюджеті на 2026 рік. Ця сума стосується лише оборонних витрат, тоді як Міжнародний валютний фонд оцінював загальні потреби України на 2026–2027 роки приблизно у 137 млрд євро.

Умови для виплат

Україна просила ЄС достроково перерахувати частину коштів, передбачених чинними інструментами на 90 млрд євро. У листі на початку жовтня єврокомісари Валдіс Домбровскіс і Марта Кос повідомили голові Верховної Ради, що дострокового перерахування не буде.

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Щоб отримати близько 34 млрд євро, які ще мають бути виплачені у 2026 році, Україна має скасувати пільгу з ПДВ для малих посилок, запровадити оподаткування доходів на цифрових платформах, зокрема OLX, Airbnb і Bolt, а також посилити контроль за політично значущими особами. Останню вимогу видання називає прямим антикорупційним запобіжником.

Реформи та заморожені активи

Основним інструментом підтримки є Ukraine Facility, що діє з березня 2024 року та передбачає понад 50 млрд євро грантів і кредитів на 2024–2027 роки. Виплати прив’язані до Плану України, який містить реформи у сфері верховенства права та протидії корупції. У травні Європейська рада виділила майже 2,8 млрд євро за сьомим траншем, хоча Київ виконав 11 із 20 необхідних кроків; за даними Kyiv Post, на які посилається The Hindu, близько 15 показників були прострочені.

На засіданні Європейської ради також розглядають план мобілізувати близько 210 млрд євро заморожених російських активів для так званої репараційної позики Україні. Більшість цих активів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear. Центральний банк Російської Федерації, держави-агресора, подав проти депозитарію позов приблизно на 196 млрд євро.

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