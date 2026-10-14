Єврокомісія захистила ініціативу Made in EU попри розбіжності держав — Anadolu Agency

У Брюсселі, Бельгія, єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович захистив пропозиції в межах ініціативи Made in EU, заявивши, що вони мають посилити конкурентоспроможність Євросоюзу та допомогти йому пристосуватися до змін у світовій торгівлі. Про це він сказав після діалогу високого рівня між ЄС і Туреччиною за участю міністра торгівлі Туреччини Омера Болата, повідомляє Anadolu Agency.

Розбіжності щодо учасників

За словами Шефчовича, пропозиції нині проходять звичайну законодавчу процедуру з розглядом у Європейському парламенті та Раді ЄС. Він наголосив, що їхньою метою є зробити Європу сильнішою, конкурентоспроможнішою та краще підготовленою до нестабільної ситуації у світовій торгівлі.

Ініціатива виявила розбіжності між державами-членами щодо того, які країни мають охоплюватися її правилами. Франція підтримує підхід, обмежений лише ЄС. Німеччина виступає за поширення участі на надійних торговельних партнерів, зокрема Велику Британію, Канаду та Японію; потенційно до таких країн могла б увійти й Туреччина.

Шефчович пов'язав підготовку пропозицій зі зміною глобальних торговельних умов. Він заявив про занепокоєння напливом товарів на європейський ринок і підозри, що окремі торговельні практики могли не відповідати правилам Світової організації торгівлі. ЄС, за його словами, шукає нові механізми реагування на державні субсидії, викривлення торгівлі та інші виклики, зберігаючи відданість вільній і справедливій торгівлі.

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Митне співробітництво з Туреччиною

Єврокомісар також повідомив про прогрес у вирішенні питань, пов'язаних із турецькою системою контролю імпорту TAREKS. Анкара запровадила кілька заходів для підвищення прозорості системи та полегшення її використання експортерами з ЄС.

Сторони погодили Угоду про взаємне визнання програм уповноважених економічних операторів, яку опублікували в Офіційному журналі ЄС. Вона передбачає взаємне визнання надійних учасників торгівлі, що має пришвидшити прикордонні процедури для їхніх товарів.

Позиція Анкари

Омер Болат заявив, що Туреччина має бути повністю інтегрована до нових промислових стратегій ЄС. Він наголосив на взаємозв'язку економік і ланцюгів постачання сторін, сформованому за три десятиліття дії Митного союзу, зокрема в автомобільному секторі. Болат закликав ЄС від початку розглядати Туреччину як країну-партнера або рівнозначного партнера в запропонованому Акті про промислове прискорення та ініціативі Made in EU.

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