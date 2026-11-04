Єврокомісія закликала Туреччину нормалізувати відносини з Кіпром — Cyprus Mail

Європейська комісія у щорічному звіті про просування Туреччини на шляху до вступу до ЄС закликала Анкару нормалізувати відносини з Республікою Кіпр. Як повідомляє Cyprus Mail, у документі Кіпр згадано 52 рази.

Єврокомісія зазначила, що для подальшого просування до ЄС Туреччина має уникати погроз і дій, які шкодять добросусідським відносинам, а також поважати суверенітет усіх держав-членів Євросоюзу над їхнім повітряним простором і суверенні права. У звіті також вказали, що Туреччина продовжує не визнавати Республіку Кіпр та неодноразово підтримувала ідею двох держав на острові всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

Зауваження щодо військової присутності

У документі згадано продовження польотів турецьких безпілотників у районі польотної інформації та національному повітряному просторі Кіпру. Єврокомісія також звернула увагу на модернізацію турецької бази безпілотників у Лефконіко та військово-морської бази в Богазі, а також на тимчасове посилення військової присутності Туреччини на острові, зокрема розгортання винищувачів F-16 і систем протиповітряної оборони.

Водночас у звіті зазначено, що розміщення турецьких F-16 в аеропорту Ерджан було відповіддю на розгортання грецьких F-16 у Пафосі. За даними документа, обидва контингенти винищувачів були розміщені в контексті розгортання військово-морських сил держав ЄС і Великої Британії для захисту Кіпру після атаки безпілотників на британські бази на острові.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Порти, авіасполучення та переговори

У звіті зазначено, що надходили повідомлення про переслідування кіпрських рибальських суден і незаконний, незадекларований та нерегульований вилов риби з боку Туреччини. Також у документі вказано, що Туреччина забороняє заходження до своїх портів суднам під прапором Республіки Кіпр, а також деяким суднам інших країн, пов’язаним із Кіпром через власність, попередній порт заходу або вантаж.

Окремо в документі згадано недостатню комунікацію між центрами управління повітряним рухом Туреччини й Кіпру, яка, за оцінкою Єврокомісії, ставить під загрозу безпеку польотів у районі польотної інформації Нікосії. Брюссель також розкритикував домовленість Туреччини з турецько-кіпрською владою щодо газопроводу з Анамура до Кіпру та плани прокласти електричний кабель до острова.

Водночас Єврокомісія зауважила, що протягом минулого року Туреччина не проводила несанкціонованого буріння у східному Середземномор’ї, а кількість нерегулярних мігрантів, які прибули на Кіпр із Туреччини, скоротилася майже на третину. ЄС підтвердив підтримку всеосяжного врегулювання кіпрського питання в межах ООН і закликав Туреччину активно підтримувати відповідні переговори.

Читай нас у