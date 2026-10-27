Єврокомісія запропонувала закон про кліматичну стійкість — Politico Europe

Європейська комісія у Брюсселі представила проєкт першого закону ЄС про кліматичну стійкість. Документ має посилити підготовку блоку до наслідків глобального потепління, зокрема екстремальної спеки, потужних штормів і масштабніших лісових пожеж. Про це повідомляє Politico Europe.

Єврокомісія пропонує урядам країн-членів розробляти плани для світу, де температура у 2050 році буде вищою на 2°C, а до кінця століття — на 3°C. Водночас у Брюсселі наголосили, що скорочення викидів парникових газів і перехід на чисту енергетику залишаються необхідними, однак самих цих заходів уже недостатньо для захисту від кліматичних ризиків.

Оцінювання ризиків із 2029 року

За проєктом закону, держави ЄС повинні проводити національні оцінювання кліматичних ризиків кожні п’ять років, починаючи з 2029 року. До кінця 2030 року вони мають підготувати плани адаптації до таких ризиків і визначити органи влади, відповідальні за управління конкретними загрозами.

Країнам також рекомендуватимуть враховувати сценарій потепління на 3°C під час розроблення державної політики, формування бюджетів та інвестиційних рішень. Єврокомісія зазначила, що місцеві й національні органи влади відіграють ключову роль у заходах на кшталт захисту від повеней або озеленення міст.

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Без окремого фінансування

Пакет не передбачає окремого фінансування, оскільки ЄС веде переговори щодо наступного довгострокового бюджету. За оцінкою Єврокомісії, для адаптації до теплішого клімату до 2050 року блоку потрібно близько 70 млрд євро щорічних інвестицій, тоді як нинішні витрати становлять 29 млрд євро на рік.

Європейське агентство з довкілля має підготувати наступну загальноєвропейську оцінку кліматичних ризиків до червня 2028 року. До кінця вересня того ж року Єврокомісія планує представити стратегічний план кліматичної стійкості ЄС. Eurostat до кінця 2030 року має почати збирати статистику щодо смертей і економічних втрат, пов’язаних зі зміною клімату.

Європейський депутат Петер Лізе підтримав чіткіший розподіл відповідальності, але висловив сумнів щодо необхідності запропонованих планів. Депутат Кай Тегетгофф, пов’язаний із «зеленими», натомість заявив, що Європі потрібні обов’язкові цілі зі стійкості та вимірювані показники для найбільш уразливих секторів.

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