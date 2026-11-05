Єврокомісія запустила механізм реагування на загрози вибухів на борту літаків — RMF24

Європейська комісія запустила механізм обміну інформацією з питань авіаційної безпеки після серії повідомлень про вибухівку на борту пасажирських літаків у Європі. Про це повідомляє RMF24.

Комісія стежить за ситуацією

Єврокомісар з питань транспорту Апостолос Ціцікостас заявив, що Єврокомісія уважно моніторить ситуацію та підтримує контакти з державами-членами, яких стосуються інциденти. Він також обговорив із Європейським агентством з авіаційної безпеки можливі наслідки цих подій для авіації.

За словами Ціцікостаса, наразі зарано робити висновки, чи пов’язані між собою повідомлення про загрози. Брюссель також не має інформації, чи можуть ці інциденти бути кібератакою.

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Розслідування ведуть національні органи

У Єврокомісії наголосили, що оцінка загроз, проведення розслідувань і впровадження відповідних заходів безпеки насамперед належать до компетенції національної влади. Вона діє у співпраці з операторами аеропортів, авіакомпаніями та правоохоронними органами.

У четвер повідомлення про вибухівку надходили щодо пасажирських літаків у Чехії, Болгарії, Румунії, Франції та Італії. Серед них були літак польської авіакомпанії LOT, який приземлявся в Брюсселі, а також рейс Wizz Air із Мілана до Варшави. Частину повідомлень уже визнали неправдивими, інші ще перевіряють.

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