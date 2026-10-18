Єврокомісія засудила насильство під час протестів в Албанії — European Commission

Європейська комісія засудила насильство під час протестів у Тирані та інших містах Албанії, зокрема підпали, атаки на державні установи й нищення державного та приватного майна. Про це йдеться у заяві Європейської комісії, оприлюдненій 18 жовтня.

Заклик до відповідальності

У Єврокомісії наголосили, що насильству немає місця в демократичному суспільстві. Там також зазначили, що реакція на такі дії має залишатися в межах закону та бути пропорційною.

Відповідальні за насильство мають бути притягнуті до відповідальності із дотриманням належної правової процедури, заявили в Комісії.

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Право на мирний протест

Єврокомісія підкреслила, що свобода зібрань і висловлення поглядів є фундаментальними правами та ключовими європейськими цінностями. Водночас ці права мають реалізовуватися мирно.

Комісія привітала зобов’язання албанської влади захищати право на протест. У заяві зазначено, що в країні-кандидатці на вступ до ЄС, яка демонструє важливий поступ на європейському шляху, скарги слід розглядати через конструктивний діалог і мирним способом.

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