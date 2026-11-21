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Міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував європейські країни за закупівлю російської нафти. За його словами, продовжуючи купувати російські енергоресурси, Європа фактично фінансує військову машину Кремля та передала Володимиру Путіну більше коштів, ніж президенту України Володимиру Зеленському.

«Європейці хочуть загнати себе в кут, водночас фінансуючи військову машину Росії, скуповуючи всю її нафту, що ще гірше за це... Європейці надіслали Володимиру Путіну більше грошей, ніж президенту Зеленському», – зазначив очільник Мінфіну США.

Бессент фактично звинуватив європейські держави у суперечливій політиці: з одного боку, вони підтримують Україну, а з іншого – продовжують купувати російські енергоресурси, забезпечуючи Москві надходження коштів на продовження війни.

Про це Бессент заявив в ефірі американського телеканалу Newsmax, коментуючи війну Росії проти України, яку назвав одним із найжахливіших конфліктів за все своє життя.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент закликав Світовий банк скасувати обмеження на фінансування проєктів із видобутку нафти та газу. Про це він заявив у зверненні до Комітету з розвитку Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

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