Європа готується до перших снігопадів, синоптики спрогнозували терміни

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У деяких гірських районах Європи найближчим часом може випасти кілька десятків сантиметрів снігу. Синоптики назвали можливі терміни перших снігопадів, які можуть ознаменувати початок зимової погоди в регіоні.

У Європі поступово посилюються ознаки наближення зими: в Альпах і Піренеях прогнозують снігопади, а в Центральній Європі перший сніг може випасти у другій половині листопада.

За попередніми прогнозами, у високогірних районах Австрії, Швейцарії, Франції та північної Італії може випасти десятки сантиметрів свіжого снігу. Зимова погода також можлива в Піренеях на кордоні Франції та Іспанії. В інших частинах південної Європи прогнозують сильні дощі. Кількість опадів і висота снігової межі залежатимуть від подальшого розвитку погодних умов.

У сусідній з Україною Угорщині перший сніг, згідно з деякими прогнозами, можливий приблизно 22–26 листопада. Зокрема, моделі передбачають снігопади близько 22–23 листопада, а в Будапешті в окремі ночі температура може опускатися до нуля і нижче.

Як повідомляється, минулого року перші снігопади в Угорщині спостерігалися раніше: у середині жовтня сніг випав у горах Бюкк і Матра, а в листопаді зимова погода охопила й інші райони. Втім, навіть якщо сніг з’явиться в листопаді цього року, це не гарантує утворення стійкого снігового покриву.

Попередні прогнози на майбутню зиму вказують на ймовірність більш теплої, ніж зазвичай, погоди. Наприкінці осені та на початку зими температура в регіоні може перевищувати кліматичну норму на 1–2 градуси. При цьому не можна виключати короткочасні морози та сильні снігопади: погода може різко змінюватися, а найпомітніші зимові похолодання ще попереду, пише VAOL.

Нагадаємо, у вівторок, 20 жовтня, Україну чекає тепла погода із дощами в окремих регіонах.

Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду.

Нагадаємо, що найближчими днями дощова погода збережеться в більшості областей України. На покращення погодних умов, за прогнозом синоптика, можна розраховувати лише наступного тижня.

У частині Тихого океану на схід від міжнародної лінії зміни дат у неділю зафіксували рекордний показник накопиченої енергії циклонів (ACE), що враховує швидкість вітру та тривалість штормів. Попередній рекорд, установлений 2018 року, перевищила зона, де формуються шторми, здатні рухатися в напрямку Гаваїв, Мексики та західного узбережжя США.

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