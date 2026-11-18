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Європейські союзники України сумніваються, що російський диктатор Володимир Путін справді зацікавлений у припиненні війни. Попри це, країни Європи продовжують долучатися до переговорного процесу, побоюючись, що в разі його провалу президент США Дональд Трамп може самостійно домовитися з Кремлем і відвернутися від Києва та європейських партнерів.

За інформацією видання, скептицизм щодо намірів Москви поділяють навіть деякі представники, обрані для участі в переговорах від імені Європи. Європейські чиновники, які перебували на полях тристоронньої зустрічі України, США та Росії в Абу-Дабі, вважають, що переговорний процес може завершитися безрезультатно або знову зірватися.

При цьому нову дату наступного раунду очних переговорів поки не визначили.

Деякі європейські спостерігачі побоюються, що в разі провалу дипломатичних зусиль Дональд Трамп може укласти окрему угоду з Володимиром Путіним, залишивши без належної уваги інтереси України та Європи. Саме цей ризик, за оцінкою Politico, змушує європейців залишатися залученими до переговорів.

«Путін зараз не зацікавлений ані в припиненні вогню, ані в мирі. Він вважає, що продовження війни принесе йому більше вигоди, ніж перемир’я. У цьому полягає фундаментальна проблема», – зазначив Фредрік Весслау з Європейської ради з міжнародних відносин.

Як наголошує видання, сумніви європейських чиновників демонструють, що попри спроби відновити мирний процес і тривалі дискусії щодо представництва Європи майбутнє переговорів залишається значною мірою поза контролем європейських країн.

Минулого тижня до столиці Об'єднаних Арабських Еміратів прибули представники Франції, Німеччини, Великої Британії та Італії, а також делегати від Європейської ради та Європейської комісії. Водночас вони не брали безпосередньої участі в тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією.

За словами європейських чиновників, під час зустрічей російська сторона не продемонструвала готовності до поступок.

Лідери країн Європейського Союзу домовилися, що в разі отримання запрошення до переговорів регіон представлятимуть п'ять європейських держав, а також група експертів зі штаб-квартири ЄС у Брюсселі.

Представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Європейської ради та Європейської комісії висловлюють скептицизм щодо справжніх намірів Кремля.

У британському уряді наголосили, що Україна неодноразово підтверджувала готовність до мирного врегулювання, тоді як Росія відкидала пропозиції про повне або часткове припинення вогню та продовжувала атакувати цивільне населення й енергетичну інфраструктуру.

«Україна неодноразово демонструвала серйозність своїх намірів щодо миру, тоді як Росія раз за разом відхиляла пропозиції про повне або часткове припинення вогню, продовжуючи при цьому атаки на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру України. Росія могла б покласти край цій війні вже сьогодні», – заявив представник британського уряду.

Німецький дипломат, який спілкувався з виданням на умовах анонімності, припустив, що Путін бере участь у переговорах передусім через бажання досягти домовленостей із Трампом.

«Насправді росіяни не хочуть переговорів – вони хочуть виграти війну», – зазначив співрозмовник Politico.

Попри недовіру до Москви, Велика Британія, Німеччина та Франція разом із представниками інших європейських країн і НАТО готуються до перших офіційних очних переговорів із Росією.

За словами двох європейських чиновників, одна з причин участі в цьому процесі – побоювання щодо надмірних вимог Кремля. Зокрема, Москва може наполягати на скасуванні розширення НАТО та перебудові системи безпеки на європейському континенті відповідно до власних інтересів.

Додаткове занепокоєння в Європейському Союзі викликають заплановані цього тижня особисті зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Європейські представники побоюються, що під час цих контактів лідери можуть обговорити або фактично визначити майбутню архітектуру безпеки в Європі без участі самих європейців.

«Існують також побоювання щодо того, чого насправді хоче американська сторона. Звісно, нам необхідна їхня участь, інакше війну не зупинити. Але водночас ми маємо бути впевнені, що ця участь буде спрямована на чинення тиску на Росію, а не на Україну», – зазначив один із європейських чиновників.

Представники адміністрації президента США вважають, що занепокоєння Росії щодо майбутнього європейської безпеки є цілком доречною темою для обговорення в межах мирного процесу щодо України.

Європейські чиновники поки погоджуються з таким форматом, однак наполягають, що головним пріоритетом має бути припинення війни, а не перегляд майбутнього НАТО.

Водночас існує ризик, що це питання спричинить розкол серед європейських союзників України та призведе до публічних розбіжностей щодо стратегії переговорів. Такий розвиток подій може негативно вплинути на позиції партнерів Києва.

Фредрік Весслау вважає, що через принципові розбіжності простір для домовленостей між Європою та Росією залишається вкрай обмеженим. Тому частина європейських представників розглядає участь у переговорах радше як спосіб мінімізувати можливі негативні наслідки.

«Європейці – як, втім, і українці – беруть участь у цьому "переговорному театрі", намагаючись продемонструвати американцям свою конструктивність, щоб не відштовхнути й не розлютити Трампа. Мета полягає в тому, щоб у разі провалу переговорів відповідальність за це лягла на Росію, а не на Європу чи Україну», – пояснив Весслау.

Переговорний процес щодо припинення російської війни проти України триває за посередництва Сполучених Штатів. Один із нещодавніх раундів тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії відбувся в Абу-Дабі.

Сторони повідомили про прогрес у гуманітарних питаннях і домовленість щодо масштабного обміну полоненими. Однак принципових домовленостей про припинення війни досягти не вдалося.

Одним із головних каменів спотикання залишається територіальне питання. Зокрема, Москва вимагає передати їй усю територію Донбасу, на що Київ не погоджується.

Про це пише видання Politico з посиланням на оцінки союзників України, які висловлюються про ситуацію як публічно, так і під час закритих обговорень.

Нагадаємо, українська переговорна команда провела розмову з представниками США та європейських країн щодо завершення війни. До переговорів долучилися американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Росія не погодилася на участь представників європейських країн у переговорах щодо завершення війни проти України. Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков. Раніше представники США повідомляли, що сторони нібито домовилися про залучення Європи до переговорного процесу.

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