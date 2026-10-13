Європа обговорює відповідь на кампанію російського саботажу — The Japan Times

У Німеччині та інших країнах Європи посадовці обговорюють, як реагувати на посилення саботажу й інших гібридних дій у державах НАТО, які вони пов’язують із Москвою. За словами співрозмовників The Japan Times, Росія — держава-агресор — намагається послабити європейську підтримку України та змінити безпекову архітектуру Європи.

За оцінками європейських чиновників, масштабного російського вторгнення в одну з держав НАТО вони не очікують. Водночас найбільшим ризиком вони вважають можливість того, що одна з диверсій — випадково або навмисно — призведе до значних людських жертв.

Інциденти та звинувачення

Серед останніх епізодів, які безпосередньо приписують Росії або вважають організованими Москвою, називають удари по залізничній інфраструктурі Польщі, саботаж на заводах, проникнення російських розвідувальних безпілотників і змови щодо вбивства керівників європейських оборонних компаній. Також згадується інцидент, під час якого російський фрегат випустив сигнальні ракети в напрямку данського гелікоптера.

Берлін прямо пов’язав із Москвою несправний безпілотник із вибухівкою, знайдений поблизу українських транспортних літаків в аеропорту Лейпциг-Галле на сході Німеччини. Дрон виявив працівник летовища. За даними видання, цей випадок став одним з інцидентів, після яких у Європі пролунали нові застереження щодо російських операцій.

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Три рівні стримування

Європейські країни прагнуть посилити стримування на трьох рівнях: публічно вказувати на відповідальність Кремля, зміцнювати захист критичної інфраструктури та запроваджувати для Москви наслідки — відкрито або приховано. Йдеться, зокрема, про захист аеропортів, залізничних вузлів, важливих заводів та інших потенційних цілей.

Данія, Фінляндія та Польща також готують населення до можливих воєнних загроз за допомогою попереджень і інформаційних повідомлень. Аналітики зазначають, що оборонних заходів недостатньо: вони пропонують виявляти мережі, залучені до таких операцій, ідентифікувати та притягати до відповідальності російських розвідників, а також перешкоджати вербуванню й фінансуванню місцевих виконавців.

Проблема спільної відповіді

Експерти зазначають, що для швидкої реакції країнам потрібні заздалегідь підготовлені правові повноваження та фінансування. Однак узгодити колективні дії складно, адже рішення у сфері безпеки держави традиційно залишають за собою.

Як можливі варіанти відповіді аналітики наводять кіберзаходи, а також посилення передової протиповітряної оборони, зокрема над територією України для перехоплення загроз, що прямують до країн НАТО. У ЄС обговорюють протокол консультацій на випадок гібридних атак, подібний до механізму статті 4 НАТО, тоді як Альянс має командну структуру для реалізації колективних рішень.

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