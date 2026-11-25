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25 листопада президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що представники Європейського Союзу візьмуть участь у наступному раунді переговорів із Росією щодо завершення війни проти України.

За її словами, Європа отримала місце за столом переговорів, а до перемовин долучиться сильна європейська команда.

Під час виступу у Страсбурзі очільниця Єврокомісії відзначила пожвавлення дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни, та наголосила на важливості залучення європейських представників до переговорного процесу.

«Ми повинні дати дипломатії якнайкращий шанс на успіх… Сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді переговорів. Це важливо, оскільки безпека України безпосередньо впливає на нашу безпеку», – заявила фон дер Ляєн.

Раніше про згоду Кремля на залучення представників Євросоюзу до переговорів повідомили спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Відповідну заяву вони зробили після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася одразу після тристоронніх перемовин в Абу-Дабі на початку листопада.

Водночас фон дер Ляєн запевнила, що Європейський Союз продовжить надавати Україні максимальну підтримку та чинити максимальний тиск на Росію задля наближення миру. Зокрема, очільниця Єврокомісії нагадала, що днями відомство запропонувало вже 22-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляється із посиланням на «Радіо Свобода».

Нагадаємо, що Пєсков прокоментував можливий візит європейської делегації на переговори до Москви.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.

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