Європа пообіцяла підтримати Вірменію на тлі посилення тиску з боку Росії

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Лідери низки європейських країн заявили, що Росія посилює політичний та економічний тиск на Вірменію. Вони запевнили Єреван у підтримці суверенітету, незалежності та права самостійно визначати своє майбутнє.

Спільну заяву ухвалили 12 листопада після зустрічі прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з представниками Естонії, Франції, Латвії, Литви, Великої Британії та ЄС у Дубліні.

Європейські лідери стверджують, що Москва запровадила безпрецедентні обмеження на вірменський експорт і погрожує використовувати постачання енергоресурсів як інструмент тиску.

У відповідь Європа планує допомагати Вірменії диверсифікувати торговельні та енергетичні зв’язки. Також у заяві підтвердили підтримку європейського курсу країни та мирного процесу між Вірменією й Азербайджаном.

Про це повідомляє агентство Panorama з посиланням на Європейську раду.

Країни Організації договору про колективну безпеку ухвалили рішення позбавити Вірменію права голосу в усіх органах об’єднання.

Вірменія розглядає можливість офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу у 2027 або 2028 році.

Вірменія різко збільшила експорт до ЄС на тлі торговельних обмежень РФ.

У новій урядовій програмі Вірменії на 2026–2031 роки Росію більше не називають стратегічним союзником.

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