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Європейські дипломати критикують ідею Джареда Кушнера щодо гарантій безпеки для України, які могли б базуватися на принципах 5-ї статті НАТО.

Вони сумніваються, що такий механізм буде дієвим без повноцінного членства України в Альянсі.

Кушнер, спецпосланець Дональда Трампа, раніше заявляв, що Росія нібито готова погодитися на гарантії безпеки для України за аналогією зі статтею 5. Однак у Москві цю ідею одразу відкинули, назвавши її неприйнятною.

Європейські дипломати наголошують, що Україна не може бути «наполовину членом НАТО», оскільки механізм колективної оборони або діє в межах Альянсу, або ні.

Водночас європейські країни прагнуть брати участь у формуванні майбутньої архітектури безпеки континенту разом з Україною. Президент Франції Еммануель Макрон знову порушив питання вступу України до НАТО, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відмова від запрошення України до Альянсу на саміті в Бухаресті у 2008 році була помилкою.

Джерело: Le Monde.

володимир путін під час приватних контактів погодився з тим, що після завершення війни Україна може отримати від США та європейських партнерів гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, за умови, що на українській території не розміщуватимуть бази чи війська Альянсу.

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх місяців неодноразово порушували на закритих зустрічах із представниками України та європейських країн питання можливого вступу Києва до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва не погодиться навіть на так зване «квазичленство» України в НАТО. За його словами, будь-які формули, які передбачають такий статус для Києва, є неприйнятними для Кремля.

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