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Європа зможе досягти військової незалежності від Сполучених Штатів, коли навчиться самостійно забезпечувати себе засобами протиповітряної оборони та створить власну систему розвідки у співпраці з Україною.

Такий прогноз в інтерв’ю Укрінформу дав Томаш Копечний, колишній директор Департаменту промислового співробітництва Міністерства оборони Чехії та заступник міністра оборони ЧР.

«У той момент, коли нам доведеться виробляти власні системи ППО, бо ми не можемо покладатися на Patriot, відбудуться фундаментальні зміни… Отже, Європа стане незалежною в цій галузі. Це займе час, можливо, 10 років, але Європа працює над цим разом з Україною. І разом вони досягнуть успіху», - сказав експерт.

Те саме, за його словами, стосується розвідки та супутникової навігації. Це займе певний час, але Європа інвестуватиме в ці технології з безпрецедентною швидкістю. Перехідний період буде складним, у тому числі для України, але вона з цим впорається. Україна, зауважив Копечний, розробить деякі власні системи, а європейці допоможуть їй у цьому.

Тож сфера розвідувальних даних стане ще однією, в якій Європа отримає незалежність від Сполучених Штатів.

Все це зашкодить американським інтересам, переконаний Копечний. Він пояснив, що для США Європа протягом останніх 70 років була одним з найважливіших ринків, особливо коли йдеться про американську оборонну промисловість та її технології.

«Результатом буде те, що ми залишимося союзниками Сполучених Штатів, але будемо менше залежними від них», - підсумував Копечний.

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