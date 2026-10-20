У Страсбурзі, Франція, Європейський парламент розпочав внутрішнє розслідування фальшивого електронного листа, оформленого як повідомлення від депутата Європарламенту від Європейської народної партії Анджея Галицького. Лист містив зневажливі оцінки роботи португальського євродепутата Себаштіау Бугалью напередодні виборів віцеголови групи ЄНП, повідомляє Politico Europe.

Парламент підтвердив підробку

Представник Європарламенту заявив, що служби установи підтвердили неавтентичність листа. За його словами, парламент контактує з Галицьким, щоб визначити, як найкраще провести розслідування та запобігти подібним випадкам надалі.

Галицький заявив, що не був автором повідомлення. Він попросив Європарламент звернутися до бельгійської влади щодо розслідування, назвавши себе жертвою ганебних звинувачень, заснованих на фальшивих листах. Офіс Бугалью повідомив, що не коментуватиме підроблене листування.

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Голосування у групі ЄНП

За даними чотирьох присутніх на закритій зустрічі співрозмовників Politico Europe, голова групи ЄНП Манфред Вебер повідомив її депутатам про розслідування в понеділок. Депутат ЄНП Педро Лопес де Пабло також заявив, що групу поінформували про проведення розслідування.

Голосування за 10 посад віцеголови групи ЄНП заплановане на вівторок. За ці посади змагаються 12 депутатів, зокрема Бугалью та Галицький.

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