0:00 / 0:00

Європейський парламент у середу, 25 листопада, остаточно ухвалив річний бюджет Євросоюзу на 2027 рік із загальним обсягом зобов’язань у 199,7 млрд євро та платежів у 211,5 млрд євро, підтримавши документ 406 голосами «за» (184 депутати проголосували «проти», 69 — утрималися).

Окремо в кошторисі заклали 650 млн євро на обслуговування боргу за Позикою на підтримку України, при цьому Європарламент, Рада ЄС та Єврокомісія спільно передбачили можливість покрити ці видатки у 2027 році за рахунок спеціального інструменту «Кредит на підтримку України».

Загальний обсяг запланованих фінансових зобов’язань становитиме 0,99% валового національного доходу ЄС, що, за словами генерального доповідача з питань бюджету Нільса Ушаковса, робить цей бюджет найменшим за всю новітню історію Союзу. Водночас порівняно з початковою пропозицією Єврокомісії парламентарі домоглися збільшення фінансування власних пріоритетів на додаткові 300 млн євро — зокрема, на південне та східне сусідство ЄС (+39 млн євро), гуманітарну допомогу (+30 млн євро), управління кордонами та міграцію (+30 млн євро), транспортні й енергетичні мережі (+22,5 млн євро), наукову програму «Горизонт Європа» (+21,5 млн євро), освітню програму Erasmus+ (+14 млн євро), цивільний захист (+13,5 млн євро), військову мобільність (+10 млн євро), а також клімат та охорону довкілля (+10 млн євро).

Відповідна заява опублікована на сайті Європарламенту.

Президент Франції Емманюель Макрон під час саміту ЄС у Брюсселі, Бельгія, закликав європейських лідерів до кінця року досягти домовленості щодо семирічного бюджету блоку. Французький президент заявив, що після січня для укладення угоди не залишиться політичного простору.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не підтримує ідею пов’язувати бюджет Європейського Союзу з фінансовою допомогою Україні. Водночас він наголосив, що не вважає такий підхід шантажем.

Читай нас у