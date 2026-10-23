Європарламент схвалив нові гарантії для пасажирів — The Local Sweden

Європейський парламент остаточно схвалив нові гарантії для пасажирів, які подорожують Європою літаками, потягами, автобусами та поромами. За даними The Local Sweden, нові правила стосуватимуться 13 мільярдів людей, які щороку користуються цими видами транспорту в Європі.

Документ підтримали 652 депутати Європарламенту, проти висловилися двоє, ще вісім утрималися. Він доповнює погоджену раніше цього року реформу прав авіапасажирів, що охоплює компенсації у разі збоїв у перевезеннях і правила розсадження пасажирів, які подорожують із дітьми.

Повернення коштів через посередників

Правила уточнюють, що у разі скасування рейсу пасажир має отримати повне відшкодування вартості квитка навіть тоді, коли бронювання оформлювали через турагента або онлайн-платформу. Повернення коштів має бути здійснене протягом 14 днів і включати комісію посередника. Інформацію про це право клієнтам мають надавати під час бронювання.

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Європейська комісія також надасть спільну форму для оформлення відшкодувань або компенсацій. Її застосовуватимуть для всіх видів транспорту, а сама форма буде доступною всіма мовами ЄС.

Супровід для пасажирів з інвалідністю

Додаткові гарантії передбачені для людей з інвалідністю або обмеженою мобільністю, які подорожують літаком. За потреби вони зможуть безплатно подорожувати із супроводжувачем — такий підхід уже діє для поїздок автобусом, потягом або судном.

Нові правила ще має формально затвердити Рада ЄС, після чого їх опублікують в Офіційному журналі Європейського Союзу. Їх застосовуватимуть із 23 жовтня 2027 року одночасно з реформою прав авіапасажирів.

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