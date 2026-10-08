Європейський парламент у четвер підтримав резолюцію, яка закликає держави-члени ЄС посилити протидію впливу руху «Брати-мусульмани» та розглянути внесення пов’язаних із ним осіб і організацій до списків терористів. За документ проголосував 381 депутат, проти — 167, повідомляє The National.

Що передбачає резолюція

Резолюція закликає країни ЄС надати інформацію, яка дала б змогу оцінити керівництво та структури руху «Брати-мусульмани», а також визначити, чи мають їх класифікувати як терористичні. Європейську комісію також просять підготувати всеосяжний огляд випадків, коли кошти ЄС отримували особи або структури, пов’язані з рухом.

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Позиція Європарламенту

У документі Європарламент висловив глибоку стурбованість стратегіями впливу, які, на думку депутатів, застосовують «Брати-мусульмани» та їхні прихильники. Рух там охарактеризували як політичний проєкт, заснований на пріоритеті релігійних норм над спільним правом, що, на переконання парламентарів, несумісне з демократичними принципами, верховенством права та рівністю громадян.

Європейський парламент не має самостійних повноважень ухвалювати такі рішення, однак його резолюція може посилити тиск на інші інституції ЄС. Найбільша парламентська сила, правоцентристська Європейська народна партія, заявила, що ЄС не повинен фінансувати ісламістів, і закликала Раду ЄС вносити пов’язаних із рухом осіб та організації до терористичних переліків там, де це дозволяють правила.

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