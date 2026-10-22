Європарламент закликав ЄС визнати хуситів терористами — The National

Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій закликав Раду ЄС внести єменський рух хуситів до переліку терористичних організацій. Ініціатива стосується руху, його військового та політичного крил, керівництва, а також військових і безпекових структур, повідомляє The National.

Заклик до санкцій

Євродепутати засудили ракетні та дронові атаки хуситів проти Саудівської Аравії, а також їхній військовий наступ у Ємені. У заяві Європарламенту ці дії назвали грубим порушенням міжнародного та міжнародного гуманітарного права. Депутати наголосили, що багато цивільних жителів Ємену загинули або були переміщені, а гуманітарна криза в країні погіршилася.

Головна переговорниця щодо резолюції Хана Джаллул заявила про солідарність із населенням Ємену та країн Перської затоки, які зазнали атак. Вона також закликала до ширших санкцій, внесення хуситів до терористичного списку ЄС і політичної та фінансової підтримки постраждалих від дій руху.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рішення залежить від держав ЄС

Санкції ЄС, зокрема замороження активів і заборона на в'їзд, потребують схвалення Ради ЄС, до якої входять представники 27 держав-членів. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що для визнання хуситів терористичною організацією необхідно заручитися підтримкою 27 країн блоку.

За словами Каллас, хуситів фінансує, озброює та навчає Іран. Вона також заявила, що атаки хуситів спричинили перенесення саміту лідерів ЄС і Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, запланованого в Ер-Ріяді. Каллас зазначила, що приблизно п'ята частина торгівлі ЄС проходить через Червоне море, а безпека регіону є ключовим інтересом блоку.

Європарламент також засудив підтримку хуситів з боку Ірану та закликав до роззброєння всіх підтримуваних Тегераном угруповань на Близькому Сході, зокрема ліванської «Хезболли».

Читай нас у