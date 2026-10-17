Європейська рада підтримала коридор Amalthea для допомоги Газі — Cyprus Mail

Європейська рада на саміті в Брюсселі підтримала кіпрський гуманітарний коридор Amalthea для доставлення допомоги до Гази. Лідери 27 держав ЄС закликали Ізраїль забезпечити негайний і безперешкодний доступ гуманітарних вантажів, що надходять із Кіпру та інших напрямків, а також їхній стабільний розподіл у секторі.

Про це йдеться у висновках саміту, повідомляє Cyprus Mail. Європейська рада заявила про серйозне занепокоєння погіршенням ситуації в Газі та на Західному березі річки Йордан, зокрема гуманітарною кризою в Газі, яка може посилитися з наближенням зими.

Заклики до Ізраїлю

У висновках Європейська рада також закликала ізраїльську владу надати доступ міжнародним медіа, відкрити прикордонні переходи Гази та медичний коридор між Газою і Західним берегом річки Йордан.

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Ізраїль, за позицією Євроради, має дозволити ООН, її агентствам і гуманітарним організаціям працювати незалежно та неупереджено, щоб рятувати життя і зменшувати страждання. Також у документі наголошено на необхідності постійного захисту цивільного населення та дотримання міжнародного, зокрема міжнародного гуманітарного, права.

Допомога через Кіпр

За даними Міністерства закордонних справ Кіпру, у серпні через коридор Amalthea від початку його роботи майже три роки тому було відправлено та доставлено цивільному населенню Гази понад 37 тисяч тонн допомоги. Водночас колишня старша координаторка ООН з гуманітарних питань і відновлення Гази Сігрід Кааг у 2024 році зазначала, що проєкт Amalthea не може замінити доставлення допомоги суходолом.

Допомогу зазвичай надсилають через ізраїльський порт Ашдод. Європейська рада окремо підкреслила важливість збереження дипломатичної присутності на окупованих палестинських територіях для взаємодії з Палестинською адміністрацією та сприяння дводержавному врегулюванню.

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