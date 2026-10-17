Європейські чиновники виступили проти участі Росії у зустрічі МВФ — Reuters

Дипломатичний демарш стався в суботу, 17 жовтня, під час засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету (IMFC). Це головний консультативний орган МВФ. Коли слово взяв російський міністр фінансів Антон Силуанов, представники кількох європейських країн вийшли із зали. За словами одного з джерел агентства, засідання залишили майже 12 делегатів. Серед них були представники Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Литви, Латвії та Естонії.

Першим із зали вийшов голова Національного банку України Андрій Пишний. Він розповів «Інтерфакс-Україна», що згодом його приклад наслідували керівники інших центральних банків і міністри. Один із європейських дипломатів пояснив Reuters причину такого кроку. За його словами, війна Росії проти України становить екзистенційну загрозу для Європи. Тому європейські держави не можуть допустити, щоб відносини з Москвою знову стали звичними, ніби повномасштабної війни немає.

Європейці не захотіли сидіти за одним столом з Оверчуком

Ще один інцидент стався в четвер, 15 жовтня, під час офіційного прийому в Будинку уряду Таїланду. Організатори планували посадити за один стіл кількох керівників європейських центробанків і віцепрем’єра Росії Олексія Оверчука. Він очолює російську делегацію на зустрічі та перебуває під західними санкціями. За словами Андрія Пишного, європейські чиновники вимагали змінити затверджену схему розсадки. Інакше вони погрожували не брати участі в заході. Про це голова НБУ розповів «Інтерфакс-Україна».

Заперечення, за його словами, висловили представники центральних банків Франції, Німеччини, Великої Британії та Хорватії. За початковим планом, за тим самим столом мали сидіти директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард і міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон.

Загалом організатори готували прийом більш ніж на 400 учасників. Після заперечень європейських представників схему розсадки змінили. Оверчук на захід зрештою не прийшов, повідомив Пишний. Крім того, організатори скасували традиційне спільне фото учасників щорічних зустрічей МВФ і Світового банку, відоме як Family Photo.

Російська делегація повернулася на зустрічі МВФ уперше від початку вторгнення

Російська делегація високого рівня приїхала на щорічні зустрічі МВФ і Світового банку вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для Силуанова це вже друга закордонна поїздка такого рівня після початку війни. Перша відбулася 31 серпня — 1 вересня. Тоді міністр фінансів Росії взяв участь у зустрічі країн «Групи двадцяти» (G20) в Ешвіллі, куди його запросила американська сторона.

Повернення Силуанова на міжнародні заходи викликало невдоволення європейських делегацій. Під час зустрічі G20 представники європейських країн відмовилися фотографуватися разом із російським міністром. У результаті спільне фото зробили без нього, повідомляло Reuters.

Німеччина критикує спроби повернути Росію на міжнародну арену

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що бачить спроби, передусім з боку США, повернути Росію до міжнародного політичного життя. «Не можна вдавати, що Росія повертається до G20 як повноцінний член і просто знову займає своє місце за столом», — сказав він.

Водночас у Вашингтоні підтримують участь Росії в міжнародних зустрічах. Заступниця міністра фінансів США з міжнародних питань Ерін Браун підтвердила Reuters позицію американської сторони.

За її словами, без відкритого діалогу неможливо врегулювати конфлікт. Таким чином, підходи США та європейських країн до участі Росії в міжнародних заходах відрізняються.

Європейські чиновники протестували проти участі Росії ще у 2022 році

Подібні демарші почалися невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 20 квітня 2022 року учасники зустрічі міністрів фінансів G20 у Вашингтоні залишили засідання, коли Силуанов почав виступати відеозв’язком.

Серед тих, хто вийшов на знак протесту, були тодішня міністерка фінансів США Джанет Єллен, голова Федеральної резервної системи Джером Павелл, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард та представники інших західних держав.

Відтоді участь російських посадовців у міжнародних заходах неодноразово супроводжувалася протестами та суперечками. Події в Бангкоку показали, що питання присутності Росії за одним столом із західними представниками залишається предметом дипломатичних розбіжностей. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних із подіями.

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