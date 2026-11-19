0:00 / 0:00

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найкращою гарантією безпеки для України є її вступ до НАТО, і цю позицію підтвердили країни європейської «трійки» (формат E3) — Німеччина, Франція та Велика Британія.

За його словами, європейські партнери погодилися, що членство України в Альянсі гарантуватиме безпеку не лише самій державі, а й усьому європейському континенту. Про це глава держави повідомив у четвер, 19 листопада 2026 року, за підсумками саміту «Коаліції охочих» у Берліні.

Окрім євроатлантичної інтеграції, Володимир Зеленський наголосив на необхідності прискореного вступу України до Європейського Союзу, назвавши це однією з ключових умов формування надійної системи безпеки.

Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що напрацьований партнерами план безпекових гарантій передбачає можливість розгортання європейського військового контингенту на території України після встановлення стійкого припинення вогню. Йдеться про багатонаціональні сили в межах «Коаліції охочих», які не братимуть участі в бойових діях на передовій, а виконуватимуть завдання зі стримування можливої повторної агресії росії.

Джерело: Офіс Президента України.

У Берліні стартував саміт Коаліції охочих за участю Зеленського. У зустрічі 19 листопада візьмуть участь представники майже 40 країн, які обговорять умови досягнення тривалого миру в Україні, подальшу допомогу Києву та гарантії безпеки на випадок припинення вогню.

Раніше Кушнер і Віткофф вирушили до Берліна на переговори із Зеленським та лідерами Європи.

Європейські країни готують план розміщення багатонаціональних сил на території України. Військових можуть направити після припинення бойових дій, щоб допомогти гарантувати безпеку країни та стримати новий напад Росії.

Читай нас у