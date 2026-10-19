Європейські уряди розширюють переговори з Талібаном щодо депортацій — France 24

Європейські уряди розширюють контакти з адміністрацією Талібану в Афганістані щодо депортації мігрантів, дипломатичного представництва та економічної допомоги, хоча формально не визнають її.

Переговори без офіційного визнання

Про це повідомляє France 24, посилаючись на розслідування Еліана Пельтьє, керівника бюро The New York Times у Пакистані та Афганістані. За його словами, на папері європейські уряди не визнають адміністрацію Талібану, проте на практиці зустрічаються з її представниками значно частіше, ніж це відомо публічно.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Умови повернення до Афганістану

Видання зазначає, що такі контакти демонструють суперечність між дипломатичним невизнанням талібської адміністрації та політичною необхідністю взаємодії з нею.

Матеріал також присвячений становищу афганців, депортованих із країн ЄС. За описом France 24, вони повертаються до Афганістану в умовах економічної кризи, де для них лишається дуже мало можливостей. У матеріалі йдеться про депортації та умови, до яких повертаються люди.

Читай нас у