Європейський форум оборонних інновацій у Гаазі розширяється

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Після другого проведення Європейського форуму оборонних інновацій (EDIF) у Гаазі організатори планують розширити захід до тижневого формату. Програму мають доповнити демонстраціями оборонних розробок на суші й воді, а також хакатоном для молодих інженерів.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі розповів організатор EDIF Валерій Мотильов.

«Насамперед хотів би відзначити, що цього року було підписано до 10 меморандумів про співпрацю за участю українських компаній та європейських і міжнародних оборонних асоціацій. Ми зростаємо: виставка і сам форум стали втричі масштабнішими порівняно з минулим роком. За день до офіційного відкриття форуму ми організували демонстраційний день, під час якого українські виробники представили свою продукцію представникам Міністерства оборони Нідерландів, нідерландського оборонно-промислового комплексу та військовим. Наступного року ми плануємо зробити захід ще масштабнішим. Хочемо створити майданчик, де українські, нідерландські та інші європейські виробники зможуть продемонструвати свої розробки й продукцію як на суші, так і на воді. Також плануємо, щоб це був цілий тиждень. Крім того, хочемо провести хакатон, під час якого молоді інженери та розробники зможуть спільно шукати й пропонувати інноваційні рішення для оборонної промисловості та ІТ-сфери», — сказав він.

За словами організатора, український досвід розробки та застосування оборонних технологій викликає дедалі більший інтерес європейських виробників, адже українські компанії мають безпосередній зворотний зв’язок з фронту та можуть швидко вдосконалювати свої системи відповідно до змін на полі бою. Співпраця з європейськими партнерами дає змогу не лише розвивати спільні технологічні проєкти, а й посилювати оборонні спроможності.

«Головною мотивацією нашої команди, яка започаткувала форум, стала повномасштабна війна Росії проти України та потреба забезпечувати українські Сили оборони необхідним обладнанням і технологічними рішеннями. Наша основна мета — забезпечити безперебійне постачання всього необхідного обладнання та виробів для потреб Міністерства оборони України, які сьогодні передусім рятують життя людей», — наголосив він.

Мотильов також зауважив, що під час форуму спілкувався з багатьма нідерландськими та європейськими виробниками, зокрема з компаніями з Великої Британії та Латвії. За його словами, партнерів приваблює орієнтованість українських розробників на практичний результат і швидке ухвалення рішень.

«Українські виробники не починають з тривалих діалогів і численних зустрічей — вони одразу переходять до вирішення конкретних завдань. У нас немає часу на довгі наради. Ми максимально вмотивовані й працюємо на результат», — каже організатор EDIF.

За його словами, однією з головних переваг українських компаній є прямий зворотний зв’язок з фронту. Це дає змогу оперативно визначати недоліки систем, удосконалювати їх і адаптувати до нових умов застосування. Такий досвід, вважає спікер, може бути корисним і для інших європейських країн.

Окремо він зазначив, що «інноваційний цикл в Україні дуже короткий: ми розвиваємося, але водночас розвиваються і системи ворога. На кожен засіб дії з’являється засіб протидії. Тому європейським компаніям важливо отримувати актуальну інформацію безпосередньо з поля бою від військових та постійно враховувати її під час модернізації своїх систем».

Коментуючи зростання інтересу НАТО та європейських партнерів до української експертизи, Мотильов підкреслив, що Україна й надалі потребує допомоги для захисту свого повітряного простору. Водночас спільна робота над оборонними технологіями дає змогу поєднати підтримку України з використанням її практичного досвіду для посилення безпеки партнерів.

«Ми вдячні нашим партнерам за допомогу, зокрема Нідерландам, які є однією з провідних країн за обсягами підтримки наших Збройних сил фінансуванням і засобами. Ми спільно працюємо над створенням систем, які допоможуть захищати небо та максимально ефективно знищувати засоби ураження противника», — наголосив Мотильов.

Джерело: Укрінформ

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