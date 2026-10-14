Єврорада планує закликати до посилення візових обмежень для росіян

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Лідери Європейського Союзу можуть закликати до посилення візових вимог для громадян Росії через активізацію російських гібридних дій проти країн ЄС.

Про це йдеться у проєкті висновків саміту Європейської ради, який відбудеться 15–16 жовтня.

У документі зазначається, що ЄС засуджує посилення загроз з боку Росії та попереджає, що її дії не залишаться без відповіді.

Серед можливих кроків — запровадження додаткових обмежувальних заходів, перегляд і посилення візової політики щодо громадян РФ, а також посилення захисту критичної інфраструктури.

Крім того, Європейська рада планує закликати Раду ЄС прискорити роботу над планом дій щодо безпеки у сфері дронів і протидії безпілотникам.

Джерело: Європейська правда

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала країни Європейського Союзу повністю припинити видачу туристичних шенгенських віз громадянам Росії, доки Москва не завершить війну проти України. Гельсінкі також пропонує посилити обмеження на в’їзд для людей з оточення Володимира Путіна, підсанкційних осіб і росіян, які воювали проти України.

У Брюсселі, Бельгія, Європейська комісія готує пропозиції щодо посилення візових правил для громадян Росії — держави-агресора. Їх можуть представити в січні, щоб посилити захист ЄС від гібридних загроз.

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