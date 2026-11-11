Євросоюз не планує найближчим часом призначати спецпосланця для переговорів щодо України

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Лідери країн ЄС навряд чи домовляться про призначення єдиного представника для переговорів щодо завершення війни Росії проти України на неформальному саміті в Дубліні 13 листопада.

За даними видання, офіційний представник Євросоюзу сумнівається, що таке рішення ухвалять найближчими днями.

Водночас голова Європейської ради Антоніу Кошта планує обговорити з лідерами роль Європи в переговорному процесі з урахуванням зустрічей в Абу-Дабі.

Консультації щодо призначення спецпосланця тривають із початку 2025 року, однак країни ЄС досі не досягли згоди.

Джерело: Deutsche Welle (DW)

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