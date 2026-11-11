Євросоюз не планує найближчим часом призначати спецпосланця для переговорів щодо України
Лідери країн ЄС навряд чи домовляться про призначення єдиного представника для переговорів щодо завершення війни Росії проти України на неформальному саміті в Дубліні 13 листопада.
За даними видання, офіційний представник Євросоюзу сумнівається, що таке рішення ухвалять найближчими днями.
Водночас голова Європейської ради Антоніу Кошта планує обговорити з лідерами роль Європи в переговорному процесі з урахуванням зустрічей в Абу-Дабі.
Консультації щодо призначення спецпосланця тривають із початку 2025 року, однак країни ЄС досі не досягли згоди.
Джерело: Deutsche Welle (DW)
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