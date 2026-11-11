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Євросоюз не планує найближчим часом призначати спецпосланця для переговорів щодо України

UA NEWS 11 Листопада 2026 17:56
Євросоюз не планує найближчим часом призначати спецпосланця для переговорів щодо України
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Лідери країн ЄС навряд чи домовляться про призначення єдиного представника для переговорів щодо завершення війни Росії проти України на неформальному саміті в Дубліні 13 листопада.

За даними видання, офіційний представник Євросоюзу сумнівається, що таке рішення ухвалять найближчими днями. 

Водночас голова Європейської ради Антоніу Кошта планує обговорити з лідерами роль Європи в переговорному процесі з урахуванням зустрічей в Абу-Дабі. 

Консультації щодо призначення спецпосланця тривають із початку 2025 року, однак країни ЄС досі не досягли згоди.

Джерело: Deutsche Welle (DW)

Нагадаємо, Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року.

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