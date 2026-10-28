Євросоюз не відновлюватиме імпорт російського газу після війни — Єврокомісія

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Європейський Союз не відновить постачання російського газу через трубопровід «Північний потік» після завершення війни в Україні, оскільки відмова від енергоносіїв з рф закріплена у законодавстві ЄС і є незворотною. Про це 28 жовтня заявили речниці Єврокомісії Паула Піньо та Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу в Брюсселі.

У Єврокомісії прокоментували чутки про можливі обговорення між США та рф щодо відновлення експлуатації «Північного потоку» після укладення мирної угоди.

За словами Паули Піньо, Євросоюз засвоїв урок ціни залежності від російських викопних ресурсів, які москва використовує як зброю. Речниця з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен підкреслила, що нормативна база ЄС передбачає повне поетапне припинення імпорту російського газу, зокрема скрапленого (СПГ), до кінця 2027 року, і ці законодавчі обмеження діятимуть незалежно від санкційного режиму чи можливих мирних домовленостей.

Джерело: Єврокомісія/

За інформацією видання Le Monde, під час переговорів у Норвегії представник Трампа Стів Віткофф запропонував так званий «регіональний план процвітання». Він нібито передбачав повне відновлення транзиту російських газу й нафти до Європи через територію України. Натомість Київ мав би отримувати дивіденди від такого транзиту. Як стверджує співрозмовник видання, Віткофф представив цю пропозицію як вигідну для обох сторін.

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