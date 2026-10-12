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Європейський Союз запровадив санкції проти російської будівельної компанії «Самолет» та її генеральної директорки Анни Акиньшиної. Підставою стало використання північнокорейських працівників на будівельних об’єктах у Владивостоці всупереч забороні, запровадженій Радою Безпеки ООН.

Обмеження передбачають замороження активів компанії та її керівниці, а також заборону на пряме чи опосередковане надання їм коштів та економічних ресурсів. Для фізичних осіб також діє заборона на в’їзд до країн ЄС.

У групі «Самолет» заявили, що продовжують працювати у звичайному режимі. Там зазначили, що майже повністю використовують матеріали й обладнання вітчизняного виробництва. Компанія також пообіцяла прокоментувати ситуацію після ознайомлення з повідомленням Євросоюзу, отримання необхідних документів і аналізу причин запровадження санкцій.

У Владивостоці «Самолет» реалізує два проєкти — «Сабанеева 125» і «Квартал Нейбута». Перший планують здати в експлуатацію до кінця 2026 року, а завершення другого заплановане на 2029 рік.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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