Євросоюз покарав російську будівельну компанію за використання працівників із Північної Кореї
Європейський Союз запровадив санкції проти російської будівельної компанії «Самолет» та її генеральної директорки Анни Акиньшиної. Підставою стало використання північнокорейських працівників на будівельних об’єктах у Владивостоці всупереч забороні, запровадженій Радою Безпеки ООН.
Обмеження передбачають замороження активів компанії та її керівниці, а також заборону на пряме чи опосередковане надання їм коштів та економічних ресурсів. Для фізичних осіб також діє заборона на в’їзд до країн ЄС.
У групі «Самолет» заявили, що продовжують працювати у звичайному режимі. Там зазначили, що майже повністю використовують матеріали й обладнання вітчизняного виробництва. Компанія також пообіцяла прокоментувати ситуацію після ознайомлення з повідомленням Євросоюзу, отримання необхідних документів і аналізу причин запровадження санкцій.
У Владивостоці «Самолет» реалізує два проєкти — «Сабанеева 125» і «Квартал Нейбута». Перший планують здати в експлуатацію до кінця 2026 року, а завершення другого заплановане на 2029 рік.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
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