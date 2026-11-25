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Лідери Європейського Союзу розраховують ухвалити остаточне рішення щодо нового кредиту для України обсягом €45 млрд, а також затвердити багаторічний бюджет блоку на 2028–2034 роки під час саміту 17–18 грудня, повідомили поінформовані європейські дипломати.

Хоча ці питання обговорюватимуть уже на спеціальному саміті 26–27 листопада, саме грудневу зустріч у ЄС розглядають як ключову та потенційно останню можливість узгодити довгострокове фінансування до президентських виборів у Франції у квітні 2027 року.

Нова позика на €45 млрд має доповнити програму підтримки обсягом €90 млрд, схвалену наприкінці 2025 року, однак від участі у її фінансуванні прагнуть відмовитися Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. Як компроміс розглядається залучення цих чотирьох країн виключно до покриття бюджетних потреб України без участі у військовій допомозі, проте канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на приєднанні всіх 27 держав-членів ЄС і погрожує в іншому разі заблокувати наступний семирічний бюджет.

Водночас проєкт багаторічної фінансової рамки ЄС на 2028–2034 роки передбачає €100 млрд для України з можливістю надання додаткових кредитів після 2027 року. Оскільки від €55 млрд до €65 млрд із цієї суми можуть піти на обслуговування попередніх позик, президент Європейської ради Антоніу Кошта запропонував виділити окреме фінансування для сплати відсотків, щоб зберегти весь запланований обсяг допомоги.

Джерело: «Радіо Свобода».

Європейський парламент у середу, 25 листопада, остаточно ухвалив річний бюджет Євросоюзу на 2027 рік із загальним обсягом зобов’язань у 199,7 млрд євро та платежів у 211,5 млрд євро, підтримавши документ 406 голосами «за» (184 депутати проголосували «проти», 69 — утрималися). Окремо в кошторисі заклали 650 млн євро на обслуговування боргу за Позикою на підтримку України.

Президент Франції Емманюель Макрон під час саміту ЄС у Брюсселі, Бельгія, закликав європейських лідерів до кінця року досягти домовленості щодо семирічного бюджету блоку. Французький президент заявив, що після січня для укладення угоди не залишиться політичного простору.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не підтримує ідею пов’язувати бюджет Європейського Союзу з фінансовою допомогою Україні. Водночас він наголосив, що не вважає такий підхід шантажем.

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