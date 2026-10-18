FAA може сертифікувати Boeing 737 MAX 10 попри збій ПЗ — Jerusalem Post

Федеральне авіаційне управління США (FAA) може сертифікувати новий Boeing 737 MAX 10 вже наступного тижня, попри проблему з програмним забезпеченням. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на галузеві видання Simple Flying та The Air Current.

Збій під час відходу на друге коло

Йдеться про помилку у програмному забезпеченні комп’ютера керування польотом (FMC), яка може проявитися під час відходу на друге коло. Під час цього маневру літак перериває посадку, набирає висоту та виконує новий захід на посадку.

За даними Simple Flying, помилка може спричинити часткове відключення автопілота. Через це літак може відхилитися від траєкторії, а пілотам доведеться перейти до ручного керування на критичному етапі польоту.

The Air Current повідомило, що після фінального засідання ради з типового сертифікування FAA дійшло висновку, що проблема не становить ризику для безпеки польотів. За даними Simple Flying, регулятор також видав необов’язковий інформаційний бюлетень щодо льотної придатності SAIB, який дозволяє сертифікувати літак до усунення помилки.

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Позиція авіакомпаній

Запусковий замовник MAX 10, канадська WestJet, повідомила Boeing про проблему після тестового польоту в листопаді 2024 року. Як пише Simple Flying, іншим покупцям виробник не повідомляв про неї майже два роки. Кілька замовників, за інформацією видання, заявили Boeing, що можуть відмовитися приймати літаки з програмним забезпеченням, яке містить цей збій.

Версія програмного забезпечення U14 є оновленням U13, яку застосовували з появою 737 MAX у 2017 році. United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines та Alaska Airlines повідомили The Air Current, що віддають перевагу U13, вважаючи старішу версію менш проблемною.

Поставки для United Airlines

United Airlines у вересні заявила Simple Flying, що не приймає нові літаки з установленою U14. За даними видання, це означає, що перевізник не погодиться на поставки MAX 10 і MAX 7 у такій конфігурації. Наразі нові модифікації використовують лише U14, тоді як MAX 8 та MAX 9 можуть працювати і з U14, і з U13.

United Airlines має 167 твердих замовлень на MAX 10, що робить її найбільшим покупцем цієї моделі. Раніше генеральний директор компанії Скотт Кірбі очікував перші поставки MAX 10 у 2027 році, однак виправлення U14, за даними Simple Flying, очікується лише у 2028 році.

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