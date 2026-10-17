FAA прагне придбати частку розробника системи управління авіарухом — AeroTime

Федеральне авіаційне управління США (FAA) розглядає можливість придбати частку в компанії Air Space Intelligence, яка розробляє систему управління повітряним рухом із підтримкою штучного інтелекту. Про це повідомляє AeroTime з посиланням на внутрішні документи агентства.

За інформацією Politico, FAA підготувало попередні умови інвестиції та веде переговори про угоду, яка дозволила б уряду купити акції компанії за фіксованою ціною. Термін дії попередньої пропозиції спливає наприкінці 2026 року. Чи наблизилися сторони до остаточної домовленості, невідомо. FAA не надало Politico оперативного коментаря, а Air Space Intelligence не відповіла на запит видання.

Контракт на сотні мільйонів доларів

Компанія з Бостона у червні 2026 року отримала контракт FAA на розробку двох взаємопов’язаних систем управління авіарухом вартістю до 875,9 млн доларів. Одна з них — Flow Management Data and Services — має допомагати Центру управління системою повітряного руху FAA узгоджувати попит на перельоти з наявними можливостями.

Інша система має назву Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories, або SMART. Вона призначена для виявлення перевантажень і підготовки рекомендацій щодо змін ще до вильоту літаків.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Питання щодо тестування SMART

FAA почало обмежено застосовувати SMART у районі Вашингтона 21 вересня 2026 року. Міністерство транспорту США повідомляло, що система поєднує близько 200 потоків даних, зокрема відомості про погоду, маршрути польотів, інтенсивність руху та кількість диспетчерів. Працівники FAA перевіряють рекомендації системи, а місцеві керівники диспетчерських служб можуть погодитися або відхилити її пропозиції щодо розкладу.

9 жовтня група законодавців на чолі з членкинею Палати представників Ейпріл Макклейн Делані звернулася до міністра транспорту Шона Даффі та адміністратора FAA Браяна Бедфорда. Вони закликали призупинити використання SMART в аеропортах Рейгана, Даллеса та Балтимор/Вашингтон. Законодавці також запитали про перевірки безпеки, роботу системи за складної погоди чи відмов обладнання, а також підготовку персоналу.

Вони також запросили дані про початкове 90-денне оцінювання системи та критерії, за якими FAA планує ухвалювати рішення про її розгортання по всій країні.

Читай нас у