У США зупинили всі авіавильоти через надзвичайні обставини — Deutsche Welle

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) у п’ятницю запровадило загальнонаціональне обмеження на вильоти. Відомство розпорядилося, щоб усі рейси, які мають вирушати, залишалися на землі до подальшого повідомлення. Рішення стосується рейсів, що ще не розпочали виліт.

Причина обмеження

Як повідомляє Deutsche Welle, FAA назвало причиною обмеження надзвичайні обставини та міркування безпеки. Регулятор не встановив строку дії обмеження, вказавши, що воно чинне до подальшого повідомлення. Точні обставини, про які йдеться, у повідомленні не уточнюються.

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У розпорядженні агентства міститься формулювання: “All departing traffic should remain groundstopped until further notice.” Ця пряма цитата FAA стосується всього потоку рейсів, що готуються до відправлення.

Роль FAA

FAA є урядовою агенцією США, яка здійснює нагляд за управлінням повітряним рухом. Deutsche Welle оприлюднило це повідомлення як термінову новину, зазначивши, що матеріал оновлюватиметься. Повідомлення DW датоване п’ятницею, 13 листопада 2026 року.

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