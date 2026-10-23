Федеральне авіаційне управління США (FAA) зобов’язало операторів перевірити майже 2 тисячі літаків Boeing 737 Next Generation після повідомлень про коливання тангажу, пов’язані з надмірним люфтом механізму горизонтального стабілізатора. За даними AeroTime, вимога стосується 1 987 зареєстрованих у США літаків.

Які літаки охоплює директива

Директива з льотної придатності, опублікована 19 жовтня 2026 року, поширюється на моделі Boeing 737-600, 737-700, 737-700C, 737-800, 737-900 і 737-900ER. Літаки Boeing 737 MAX під її дію не підпадають.

Правило набуде чинності 23 листопада 2026 року. Оператори мають виміряти люфт у шарнірах кріплення стабілізатора та гвинтовому механізмі його переміщення. Залежно від результатів перевірки можуть знадобитися додаткові інспекції, ремонт або заміна деталей.

Ризик втрати керованості

Горизонтальний стабілізатор — це рухома поверхня в хвостовій частині літака, яка допомагає контролювати положення носа літака вгору або вниз. FAA заявило, що надмірний люфт у його механізмі може спричинити небажані рухи та коливання тангажу.

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Регулятор попередив: якщо проблему не усунути, вона може призвести до флатера — небезпечної вібрації конструкції, що здатна спричинити втрату контролю над літаком.

Запити авіакомпаній відхилили

Під час обговорення проєкту директиви Canadian North просила продовжити початковий термін перевірки з 12 до 36 місяців, щоб поєднати роботи з великим технічним обслуговуванням. United Airlines просила збільшити інтервали між повторними інспекціями для літаків із заміненими підшипниками шарнірів.

FAA відхилило обидва запити, наголосивши на необхідності контролювати люфт незалежно від того, чи є компоненти оригінальними, відремонтованими або новими. Водночас агентство готове розглядати індивідуальні запити на продовження строків за наявності доказів збереження належного рівня безпеки.

За оцінкою FAA, вимірювання люфту потребуватиме шести годин роботи на один літак і коштуватиме 510 доларів. Сукупні витрати для американського флоту становитимуть близько 1 млн доларів, не враховуючи можливих ремонтів і заміни зношених деталей.

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