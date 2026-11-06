Фальшиві повідомлення про бомби зачепили 20 рейсів у Європі — The Local Germany

Близько 20 авіарейсів у Європі зачепили фальшиві повідомлення про вибухові пристрої у четвер. Через погрози винищувачі підіймали в повітря, а комерційні літаки перенаправляли. Інциденти переважно стосувалися лоукостерів і рейсів до Болгарії, Чехії та Італії або з цих країн, повідомляє The Local Germany.

Погрози від імені Male State

Особи, які надсилали погрози, офіційно не встановлені: жодна зі служб безпеки чи урядів країн, яких торкнулися інциденти, публічно не назвала відповідальних. Частина повідомлень, які бачило агентство AFP, містила мізогінні висловлювання та нібито надійшла від імені «бійців Male State».

В одному з електронних листів, розісланих на кілька адрес аеропорту Софії, йшлося про нібито закладені вибухові пристрої на трьох рейсах Ryanair до Болгарії. Подібну фальшиву погрозу, за даними AFP, отримав аеропорт Бірмінгема у Великій Британії. Італійська газета Corriere della Sera також опублікувала текст погрози щодо двох рейсів до Рима; джерело в компанії ADR, яка управляє римськими аеропортами, підтвердило цю інформацію AFP.

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Непідтверджений зв’язок із Росією

AFP повідомило, що в Росії існує ультраправий рух Male State, однак агентство не змогло підтвердити його зв’язок із листами. Засновник неурядової організації Inpact Лу Осборн заявив AFP, що цей рух використовує нацистську символіку та має тисячі учасників.

BBC повідомила, що станом на вечір четверга не було переконливих доказів зв’язку авіаційних погроз із Росією, Іраном або контрольованими ними проксі-групами. Керівник компанії з авіаційної безпеки Dyami Ерік Шоутен зазначив Reuters, що довести причетність державного суб’єкта до таких погроз надзвичайно складно. На його думку, ситуація відповідає методам гібридних диверсій, про зростання яких експерти говорять після вторгнення Росії в Україну 2022 року.

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