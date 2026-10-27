У Великій Британії лідер Reform UK Найджел Фарадж заявив, що кандидатів від його партії не позбавлятимуть можливості балотуватися лише через те, що вони вподобали дописи ультраправого активіста Томмі Робінсона у соціальних мережах. Про це повідомляє Politico.

Позиція Фараджа

В ефірі програми Today на Radio 4 Фарадж сказав, що вподобання дописів Робінсона «не до вподоби» йому, однак він не заборонятиме людям представляти Reform UK через це. За його словами, партія не має опинитися у світі «культури скасування».

Фарадж додав, що реакція партії залежатиме від змісту конкретного допису. Він також заявив, що Reform UK проводить перевірку кандидатів і, за його твердженням, перевіряє кандидатів до місцевих рад ретельніше, ніж будь-яка інша політична партія.

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Критика перевірки кандидатів

Reform UK зазнавала критики через процедури перевірки кандидатів після повернення Фараджа на посаду лідера партії у 2024 році. Приховане розслідування ITV встановило, що процес перевірки спонукав кандидатів перед поданням заявки видаляти облікові записи у соцмережах, які містили підтримку Робінсона.

Томмі Робінсон має кілька судимостей. Наразі його судять за двома пунктами обвинувачення у переслідуванні двох журналістів, що спричинило страх насильства. Він заперечує ці обвинувачення.

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